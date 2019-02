Serie C, Rende: dal Potenza arriva l’esterno offensivo Leveque

Il Rende Calcio comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Potenza Calcio le prestazioni sportive dell'esterno offensivo Alessio Leveque, classe 99. In maglia rossoblù ha collezionato tre presenze in campionato e due in Coppa Italia segnando una rete alla capolista Juve Stabia.

Leveque, nativo di Locri, tornerà a giocare in Calabria e già da domani sarà a disposizione del tecnico Modesto in vista della gara di domenica contro la Juve Stabia.

Dettagli Creato Giovedì, 31 Gennaio 2019 20:39