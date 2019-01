Al Mirto Crosia non basta aver rimontato il doppio svantaggio. Il Rose City vince 3-2

Allo stadio comunale San Lorenzo Rose, il Mirto Crosia affronta il Rose City in una gara molto importante. Una vittoria consentirebbe a una delle squadre di fare capolino nella zona playoff. Ad aggiudicarsi la sfida sono stati i padroni di casa, vittoriosi 3-2 con un gol decisivo arrivato nel secondo tempo sugli sviluppi di un calcio di punizione.

Molto rammarico per il Mirto che, dopo essere riuscito rimontare il doppio svantaggio iniziale, aveva avuto anche il pallone del possibile sorpasso.

"Nella ripresa, dopo aver chiuso sul 2-2 il primo tempo, abbiamo pagato una condizione atletica non ottimale. Ci siamo cullati troppo. Ha influito - aggiunge il tecnico - anche l'inferiorità numerica. C'è molto rammarico, ma adesso pensiamo al prossimo turno. Incontreremo il Real S. Agata, secondo in classifica. Sfida non facile ma mi aspetto una prova di orgoglio e di carattere da parte di tutti i ragazzi".