Crotone, Calciomercato: dal Sassuolo arriva in prestito l’esterno Tripaldelli

Il Crotone comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alessandro Tripaldelli. Il giocatore arriva a titolo temporaneo dall'Unione Sportiva Sassuolo Calcio. Nato a Napoli il 9 Febbraio 1999, puo' essere impiegato come terzino sinistro o esterno, e' abile in entrambe le fasi di gioco ed e' dotato di ottime capacita' di resistenza, forza e abilita' nel crossare. Cresciuto nel settore giovanile della Juventus, il neo calciatore pitagorico e' stato acquistato lo scorso anno dal Sassuolo e nella prima parte di questa stagione ha giocato in Olanda, nell'Eredivise, con lo Zwolle.

Dettagli Creato Giovedì, 10 Gennaio 2019 14:17