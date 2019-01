Reggina, Siclari (FI): “Fiducia in Gallo e nella nuovo proprietà”

«Credo nella determinazione dell'imprenditore Gallo e dei suoi collaboratori. Dall'incontro avuto con lui è chiaramente emersa la volontà di dare un futuro credibile e serio alla squadra e a tutta la città che, nonostante le difficoltà, non ha mai smesso di dimostrare attaccamento alla maglia. Una giornata, quella di oggi, molto positiva sia per la squadra, che finalmente può guardare avanti con serenità e dedicarsi al campionato, sia per la città che non vedrà più la Reggina in bilico».

Lo dichiara il senatore Marco Siclari, che aggiunge: «Sono certo che questo sia solo un primo importante passo avanti che compie la squadra. La determinazione di Gallo, che ringrazio per l'attenzione verso la squadra, porterà la Reggina agli antichi splendori permettendo alla maglia amaranto di tornare a colorare i campi della serie A. Un grazie particolare anche al gruppo Praticò che non ha mai mollato, anzi, ha continuato a credere in un sogno che oggi, grazie anche alla tenacia del presidente Pratico è stato possibile realizzare. Aver continuato a credere nella maglia ha fatto si che un valido imprenditore come Gallo credesse e investisse nella Reggina».