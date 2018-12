Ritorno amaro per Stroppa: Ascoli-Crotone 3-2

Succede di tutto al Del Duca, dove l'Ascoli, sotto di due gol all'intervallo, nella ripresa ribalta il risultato, segnando la rete del 3-2 al 95' con Ganz. Partenza lanciata per i rossoblu' che registravano in panchina il ritorno di Stroppa, esonerato a fine ottobre per fare spazio a Oddo, che nei giorni scorsi si e' dimesso. I calabresi sono passati in vantaggio al 9' con Simy che ha raccolto sottoporta una precedente respinta del portiere bianconero Bacci. Ascoli in bambola e raddoppio del Crotone al 16' con un colpo di testa di Firenze. Ospiti padroni del campo, ma l'Ascoli colpisce comunque due traverse nel finale di tempo con Addae e Beretta. Riapre la partita al 1' della ripresa Brosco con un destro in diagonale. L'Ascoli spinge e nel finale succede di tutto. Al 43' Beretta insacca il 2-2, approfittando di una incertezza difensiva e a tempo scaduto Ganz insacca il 3-2 fra le proteste del Crotone per un precedente fallo di Brosco su Vaisanen.

