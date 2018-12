Crotone, Stroppa: “Credo nella squadra”

"Quando ieri pomeriggio mi ha chiamato il presidente non ci ho pensato due volte ho preso l'aereo e sono tornato a Crotone perche' credo in questa squadra". Lo ha detto Giovanni Stroppa che riprende la sua avventura sulla panchina del Crotone dopo le dimissioni di Massimo Oddo che lo aveva sostituito a fine ottobre. "Credo ancora in questa squadra - ha aggiunto Stroppa - ma oggi siamo retrocessi, oggi si pensa alla salvezza. Spero che ci sia piu' considerazione nell'operato dell'allenatore e della squadra senza andare a prevaricare i modi di lavorare, senza dare alibi ad altri. Sono pronto ad essere criticato nel mio lavoro. Alla squadra detto di alzare la testa, di avere orgoglio di non farsi trascinare da eventi negativi, ma di portare con orgoglio una maglia che rappresentate un popolo". Stroppa parla anche di quello che e' accaduto durante la sua gestione della panchina. "Da quando sono arrivato - ha detto ancora - si e' parlato di numeri e moduli, senza tenere conto di quello che si stava facendo. Io ero soddisfatto della squadra e di come si stava costruendo il cammino. Di fronte ad un risultato negativo c'era sempre un dito puntato verso un modulo. La serie A qui per certi versi ha fatto male, ha dato la parola a tutti. Tutti sono diventati allenatori. Mi sono sempre sentito bistrattato. Dopo la partita con il Brescia (pareggio per 2-2, ndr) vengo indicato come responsabile ed additato come incapace, sinceramente non solo deluso, ma sbalordito perche' non era la situazione, vista la prestazione, nella quale contestare. Non mi si puo' dire di non aver fatto qualcosa per la squadra o i calciatori. C'erano difficolta' ma il campionato era aperto. La mia percezione e' che il responsabile qui ero sempre considerato io, quanto invece c'erano tante cose da analizzare. Io sono tornato perche' credo nella societa' nei tifosi, nella squadra". "Sono arrivato ieri sera, ho preparato una partita difficile da gestire - ha detto ancora Stroppa in vista della partita di domani ad Ascoli - perche' la formazione e' forzata per via di alcune assenze. Cerchero' di mettere in campo una squadra equilibrata. La lista degli indisponibili e' lunga. Bisogna tenere a freno il presidente perche' vorrebbe cambiare tutti. Io dico che bisogna essere cauti e individuare le cose giuste da fare".

Dettagli Creato Sabato, 29 Dicembre 2018 17:36