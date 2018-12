L'Asd Mirto Crosia perde 2-0 in trasferta contro l'Amendolara. Una sconfitta che brucia non solo per il risultato

"Sconfitta giusta- afferma in maniera onesta mister Prantera - eravamo con cinque under. È un momento particolare per tutti noi. Oggi eravamo in 12 e non avevo nemmeno la possibilità di poter cambiare qualcosa.

L' Amendolara, oltre a sfruttare il fattore campo, è intervenuta sul mercato di dicembre rinforzando la squadra".

"Noi in settimana incontreremo il presidente per cercare di risolvere alcune questioni importanti delle quali è giusto discutere. Il prossimo impegno ci vedrà giocare contro il Fuscaldo il 13 gennaio. La speranza è che certe situazioni attuali vengano risolte".