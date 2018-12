Si fingono poliziotti, Daspo per 4 tifosi del Catanzaro

Hanno finto di essere poliziotti della Questura di Vibo Valentia per entrare nello stadio di Catanzaro per la partita di calcio tra Catanzaro e Cavese. Per questo quattro persone sono state denunciate per usurpazione di pubbliche funzioni in concorso e , per uno di loro, e' scatta anche la denuncia per violazione del Daspo. Inoltre, il questore di Catanzaro ha emesso nei loro confronti tre Daspo per 5 anni ed un altro per tre anni. I quattro si sarebbero spacciati per agenti di polizia per entrare allo stadio senza pagare il biglietto ed anche per evitare controlli.

Dettagli Creato Sabato, 22 Dicembre 2018 17:08