Serie B: un turno di stop per Vaisanen del Crotone

Tre giocatori sono stati squalificati per una giornata dal giudice sportivo della Serie B, Emilio Battaglia, in relazione alle partite della 16/a giornata. Gli squalificati sono Filippo Bandinelli del Benevento, Claudio Terzi dello Spezia e Aapo Sauli Vaisanen del Crotone.

Il giudice sportivo ha poi sanzionato con un'ammenda di 3 mila euro l'Ascoli "per avere suoi sostenitori, al 47' del secondo tempo, lanciato un bengala sul terreno di giuoco"; ammenda di 2mila euro al Benevento "per avere suoi sostenitori, al 45' del primo tempo, lanciato un petardo nel recinto di giuoco"; 2mila euro di ammenda sono stati comminati al Verona "per avere suoi sostenitori, al 11' del primo tempo, lanciato un bengala nel recinto di giuoco".