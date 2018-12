24 ore dopo il rinvio è solo 0-0 tra Cosenza e Benevento

Termina con un pareggio a reti bianche la sfida del 'San Vito' tra Cosenza e Benevento, gara valida per la 16/a giornata di Serie B in programma ieri e rinviata di 24 ore per impraticabilità del campo. I calabresi salgono così a 15 punti, a più 2 dalla zona playout, mentre i campani avanzano a 22, in zona playoff. Pronti via e dopo pochi minuti Dermaku impegna subito Montipò di testa. Il Cosenza insiste e ancora Dermaky sfiora il vantaggio al 18', colpendo la traversa con la decisiva deviazione del portiere dei sanniti. Gli ospiti si fanno notare per la prima volta alla mezzora, con una conclusione velenosa di Coda respinta in angolo da Perina. Nella ripresa Buonaiuto pareggia il conto dei legni con un tiro dal limite al 17' che si spegne sul palo. I padroni di casa rispondono colpo su colpo e al 20' solo la respinta di Antei sulla linea sul tiro di D'Orazio evita il vantaggio del Cosenza. Nel finale entrambe le squadre provano a vincere ma il risultato non si schioda dallo 0-0.

