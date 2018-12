Crotone, sprechi su sprechi: col Venezia è solo 1-1

Finisce in parita', con una rete per tempo, la gara tra il Crotone ed il Venezia dell'ex Zenga. La formazione rossoblu', ancora una volta, ha costruito tanto ma alla prima e unica occasione degli avversari ha preso gol. Crotone in campo con molte novita' come Zanellato e Spinelli. Al 13' pt padroni di casa vicini al gol con Vaisanen che stampa la palla sul palo. Buona occasione al 23' per Zanellato, che stacca di testa da solo ma la sua deviazione e' debole e centrale. Il Venezia passa alla prima occasione con Modolo, che al 31' di testa batte Cordaz. I lagunari sfiorano il raddoppio al 35' con Citro, il cui diagonale va fuori. Nella ripresa Oddo manda in campo Nalini e Stoian ed il Crotone s'insedia nella meta' campo avversaria. All'11' e' Budimir a pareggiare trasformando un rigore concesso per fallo su Zanellato. Proprio Zanellato al 25' sfiora il vantaggio, colpendo il palo con un tuffo di testa. Zenga, a quel punto, puntella centrocampo e difesa ed il Crotone non crea piu' pericoli.

