Serie B, rinviata Cosenza-Benevento

Allo stadio San Vito-Gigi Marulla ancora una volta non e' stato possibile giocare: ha vinto la pioggia. Tanta l'acqua caduta su Cosenza da ieri sera, dalle 22 circa. Solo oggi il campo e' stato coperto (parzialmente) dagli appositi teloni. Alle 18 in punto, ovvero quando il match fra Cosenza e Benevento sarebbe dovuto cominciare, l'arbitro Luigi Pillitteri ha effettuato il sopralluogo di rito per constatare le condizioni del campo, affiancato dai due capitani, ovvero il "calabrese" Perina e il "campano" Letizia. Gara inizialmente posticipata. Poi, dopo circa venti minuti, l'annuncio (della Lega serie B) diffusa dallo speaker dello stadio cosentino.

Dettagli Creato Sabato, 15 Dicembre 2018 18:27