Calcio, serie D: oggi la sfida tra Cittanovese e Nocerina

Turno infrasettimanale per il Campionato Nazionale di Serie D, che questo pomeriggio torna in campo per la XV Giornata del girone d'andata. Big match di giornata, almeno per le calabresi, la sfida tra Cittanovese e Nocerina, in programma dalle ore 14,30 presso lo stadio "Morreale – Proto" di Cittanova.

Un appuntamento cruciale, specialmente per i giallorossi di mister Domenico Zito, lanciati verso i piani alti della classifica.

"A Palmi abbiamo fatto il pieno di fiducia. Un bagaglio di energie positive che tornerà utile contro la Nocerina". Così l'allenatore Domenico Zito nel corso della conferenza stampa pre partita di ieri pomeriggio. "Non abbiamo avuto il tempo di goderci la vittoria di Palmi – ha proseguito - perché il turno infrasettimanale ci impone di tenere alta la concentrazione. Da parte nostra, siamo consapevoli di quello che siamo e di quello che possiamo dare a questo torneo. Stiamo recuperando pezzi importanti dopo mesi di infermeria piena. Con l'organico al completo questa squadra non deve temere nessuno, e lo dimostreremo con i fatti".

Per la sfida odierna l'allenatore giallorosso recupererà i difensori Cucinotti e Scoppetta, mentre qualche dubbio rimane sulle condizioni di Ficara. Dunque, all'interno del consueto 4-3-3, dovrebbero trovare posto Barilaro e Genovesi sulla linea arretrata, Crucitti e Trofo a centrocampo, mentre per l'attacco conferme per il tridente con Postorino, Abayian e Napolitano.