Calcio: l’Asd Mirto Crosia supera la Virtus Diamante

Continua il buon momento dei ragazzi del presidente Greco che, nel pomeriggio, tra le mura amiche, hanno superato 2-1 la Virtus Diamante: "E' stata una gara dove abbiamo creato diverse occasioni da rete che non siamo riusciti a sfruttare. Il primo tempo - spiega il tecnico Prantera -si è concluso sullo 0-0. Tra l'altro c'era un rigore netto che l'arbitro non ha fischiato. Nel secondo tempo il Diamante è andato in vantaggio sfruttando un contropiede. A quel punto la gara è stata un po' in salita, ma piano piano abbiamo ripreso in mano le redini del gioco. Ho inserito qualche altro attaccante e siamo riusciti a pareggiare con un calcio di punizione battuto da Sorrentino. Poi, a dieci minuti dal termine, con una triangolazione sulla fascia destra abbiamo trovato il vantaggio con Celi, bravo a sfruttare un cross centrale. Una vittoria meritatissima, adesso avremo un turno di sosta dove, probabilmente, giocheremo qualche amichevole per tenere alta la concentrazione in vista dell'ultima partita di andata; dove saremo impegnati in trasferta contro l'Amendolara".

"Si tratta di una squadra che ha bisogno di punti perché occupa i piani bassi della classifica, ma è una sfida alla nostra portata. Abbiamo le caratteristiche per poter fare risultato anche lì".

Per il bomber Patera, oggi è stata l'ultima gara con i suoi compagni. La conferma arriva anche dall'allenatore: "Patera partirà per motivi personali. Diciamo che una soluzione da poter adottare l'abbiamo già internamente con Ciro Sorrentino. E' un centrocampista offensivo. Ci sarà - comunque - un summit con la società per capire quali potrebbero essere le strategie future di mercato".