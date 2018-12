Calcio, per la prima volta a Reggio Calabria il Masterclass Tactical Football Formazione riservata ad Allenatori Dirigenti Sportivi ed addetti al lavori

Maurizio Ganz, Marco Osio, Stefano Eranio, Cristian Stellini, Roberto Lorenzini e Jonatan Resueño. Sono questi i formatori che saranno presenti a Reggio Calabria dal 17 dicembre all'11 febbraio 2019 per dei Corsi/Master riservati ad addetti ai lavori in ambito calcistico.

Sei moduli formativi

Il Masterclass Tactical Football è uno stage formativo a numero chiuso, massimo 100 iscritti per ogni evento, dedicato a chi opera costantemente in ambito sportivo, rivestendo diversi ruoli: allenatore, dirigente, educatore, insegnante. Sono 6 le giornate programmate con momenti mirati all'acquisizione di competenze tecniche e relazionali volte a favorire l'inclusione in ambito sportivo di tutti. Questi concetti sono alla base dei moduli didattici previsti all'interno Masterclass Tactical Football

Aumentare le proprie competenze.

Partecipare a questo nuovo workshop significa poter espandere il bagaglio delle proprie conoscenze ed acquisire le competenze necessarie per definire e conoscere in prima persona allenatori di prestigio, completare e rendere flessibile il proprio metodo in relazione alla realtà in cui si opera.

Le prerogative del calcio moderno.

Oggi è indispensabile che l'allenatore abbia la capacità di manipolare elementi tattici, tecnici, comunicativi, motivazionali, metodologici, per farli confluire in un'unica strada, quella più diretta, efficace ed efficiente. Pensare però di ricondurre tutto all'organizzazione di gioco è un errore perché gli schemi restano sulla lavagna ed a scendere in campo è l'identità di squadra. Queste semplici, banali osservazioni bastano per far capire quanto sia importante avere una linea sottile che unisce gli aspetti tecnici, a quelli tattici, fisici e motivazionali.

Ruolo Allenatore.

Il tecnico non è semplicemente un motivatore, un tattico o un maestro della tecnica ma è tutte queste figure in una sola persona. Solo i migliori però riescono a fondere le specifiche competenze all'interno di una visione più ampia e completa del ruolo.

Masterclass che si terranno a Reggio Calabria:

Master Class n. 1

Leadership e gestione di una squadra di calcio

DATA : 17/12/2018 - ORARIO: 09:30-13:30 /14:30 – 16:30

FORMATORE: LORENZINI ROBERTO

Master Class n. 2

Dall'organizzazione alla squadra: costruire una mentalità comune

Data : 15/01/2019 - ORARIO: 09:30-13:30 /14:30 – 16:30

FORMATORE: MAURIZIO GANZ

Master Class n.3

"UN IDEA DI CALCIO "portare il metodo di allenamento del calcio professionistico nel mondo dei Bambini.

DATA: 21/01/2019 - ORARIO: 09:30-13:30 /14:30 – 16:30

FORMATORE: STEFANO ERANIO

Master Class n. 4

Il metodo fa la differenza: come strutturare un piano di allenamento efficace

DATA : 28/01/2018 - ORARIO: 09:30-13:30 /14:30 – 16:30

FORMATORE: MARCO OSIO

Master Class n. 5

La programmazione i progetti e la gestione del Calcio Base.

DATA: 04/02/2019 - ORARIO: 09:30-13:30 /14:30 – 16:30

FORMATORE: CRISTIAN STELLINI

Master Class n. 6

Scouting nel Football la formazione con l'appuntamento dedicato alla figura dell'osservatore differenza di gestione tra ITALIA e Spagna

DATA: 11/02/2019 - ORARIO: 09:30-13:30 /14:30 – 16:30

FORMATORE: JONATHAN RESUEÑO Scouting Fc Barcelona

Per info ed modalità di iscrizioni: www.palabe.it

Presso Do.Mi Formazione e Sviluppo - Via Padova, 20 - 89018 Villa San Giovanni (Reggio Calabria)

Telefono: +39 331 9671986 –+39 0965 794137 - email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.