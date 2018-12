Cosenza, sconfitta a tavolino col Verona: altro ricorso

Il Collegio di Garanzia annuncia di aver ricevuto il ricorso presentato da Cosenza contro l'Hellas Verona "per l'annullamento e/o la riforma della decisione della Corte Sportiva d'Appello Nazionale - Sezioni Unite - della Federcalcio del 6 novembre 2018, di cui al C.U. n. 047/CSA". La decisione "ha confermato la sentenza del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B - di cui al C.U. n. 25 del 14 settembre 2018, che aveva inflitto all'odierna ricorrente la sanzione della perdita a tavolino della partita Cosenza–Verona del 1 settembre 2018 con il punteggio di 0-3 in favore dell'Hellas Verona, unitamente all'ammenda di 3.000 euro con diffida, in applicazione degli artt. 17, comma 1, e 1bis, CGS, a causa della mancata disputa della suddetta gara per via dell'impraticabilità del campo di gioco dei padroni di casa".

Il Cosenza, si legge ancora, "chiede al Collegio di Garanzia di annullare e/o riformare la decisione impugnata e, per l'effetto, di disporre la ripetizione della predetta gara, ex art. 17, comma 4, CGS".