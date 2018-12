Coppa Italia, Crotone sconfitto nettamente a Bologna

E' il Bologna a qualificarsi agli ottavi di finale della Coppa Italia, dopo aver battuto 3-0 il Crotone nel quarto turno ad eliminazione diretta. Orsolini (doppietta) e Falcinelli fanno gioire i felsinei, in ritiro dopo il pesante ko in campionato con la Sampdoria, che sfideranno allo Stadium la Juventus.

Per il Crotone ancora una sconfitta dopo il filotto nel campionato di Serie B. Rossoblu che non riescono ad emergere, anche se quella di oggi, contro una squadra di categoria superiore, non era certo l'occasione migliore per mettersi in mostra.