Il Crotone cerca il riscatto in Coppa Italia. Oddo: “Passare il turno ci darebbe morale”

Seconda trasferta consecutiva per il Crotone nel giro di pochi giorni. Dopo Cremona, i pitagorici sono attesi dal Bologna per il match che vale l'accesso agli ottavi di finale della Coppa Italia. Partita secca, chi passa il turno affrontera' la Juventus. La squadra di Oddo ha svolto questa mattina la seduta di rifinitura sul campo sportivo comunale "Soprani" di Fabbrico (Reggio Emilia): solo Crociata non ha preso parte alla sessione, a causa di una gonalgia, e le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni.

Il tecnico pitagorico, Massimo Oddo, ha presentato la gara contro il Bologna: "I risultati non arrivano ma io sono molto fiducioso. Sono sincero: dopo la gara contro il Cosenza mi ero preoccupato un po', poi nell'ultima gara abbiamo ed ho verificato che si e' trattato solo di un incidente di percorso. E' vero che siamo tutti scontenti, ma dobbiamo continuare con la stessa determinazione messa in campo nell'ultima partita, dobbiamo continuare a lavorare bene come stiamo facendo e sicuramente i risultati arriveranno. Dobbiamo pensare gara dopo gara, abbiamo bisogno di un risultato che dia morale e ci faccia credere ancora di piu' in quello che stiamo facendo".