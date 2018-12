Vola il Mirto Crosia Calcio: 3-1 ai danni del San Giacomo D'Acri. Sulla stessa scia anche gli Allievi con un secco 4-0 all'Ares

Altra vittoria vittoria importante in trasferta per la Polisportiva Mirto Crosia calcio. Battuto 3-1 il San Giacomo D'Acri. Una gara molto combattuta contro una squadra che nell'ultima sessione di mercato ha preso elementi importanti. Dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio; c'è stato il ritorno dei padroni di casa con un gol realizzato in evidente fuorigioco. L'Asd Mirto Crosia, poi, ha reagito in maniera decisa, portandosi nuovamente in vantaggio per poi chiudere in maniera definitiva il match sul 3-1.

"Vittoria importante - afferma mister Prantera - avevamo anche oggi diversi infortunati e influenzati. Buona la prova di Ciro Sorrentino, autore di una splendida prestazione. Si tratta di un centrocampista preso nell'ultimo calciomercato. Siamo contenti anche per l'ottimo debutto in Prima Categoria di Brunetti Davide, un terzino. Il bomber Patera è stato autore di un'altra doppietta. Andiamo avanti così. Mercoledì giocheremo in Coppa la gara di ritorno contro il Praia, mentre domenica avremo un altro incontro alla nostra portata contro il Diamante".

Anche gli Allievi proseguono il loro cammino sulla scia della prima squadra: "Abbiamo vinto 4-0 fuori casa contro l'Ares, su un campo molto stretto che ci ha creato qualche problema di spazi, visto che abbiamo calciatori molto rapidi. Da sottolineare la prova di Cappellini - sostiene mister Paolo Conforti - autore di una doppietta. Ha realizzato un gol bellissimo. Il primo tempo si è chiuso sullo zero a zero, ma nella ripresa abbiamo preso il sopravvento sfruttando le nostre due ali. I nostri esterni sono alti e veloci e gli avversari hanno sofferto le nostre accelerazioni. Da sottolineare la prova del capitano Tosto, che in difesa ha padroneggiato. La prossima gara sarà mercoledì contro il Trebisacce. Avremo il sostegno del pubblico che ci darà una spinta in più".

Un progetto, quello del presidente Greco, che continua anche attraverso i risultati. Un plauso va a questi ragazzi, i quali hanno sposato la causa. La dimostrazione arriva dal campo.