Calcio: l'Asd Trebisacce supera la Tavernese

Tutti uniti per un obiettivo comune: le parole del presidente Giuseppe Greco caricano l'Asd Mirto Crosia, che risponde con una prestazione maiuscola, superando 4-2 la Tavernese. Sugli scudi il bomber Patera.

E' questo - in sintesi - il messaggio che in settimana il presidente Pino Greco ha voluto mandare a tutto l'ambiente. Il senso di appartenenza ai colori sociali c'è stato: le parole del presidente hanno motivato e pungolato la squadra che, con una prestazione importante, ha sconfitto 4-2 la Tavernese. Il messaggio è arrivato: l'attaccamento alla maglia i ragazzi l'hanno dimostrato sul campo. La strada è ancora lunga, ma lo spirito è quello giusto: "E' stata una vittoria importantissima perché ci ha dato un po' di ossigeno. Gara sofferta - afferma mister Prantera - ma alla lunga abbiamo avuto ragione. I ragazzi erano decisi a fare risultato, li ho visti motivati e carichi. Ho avuto una risposta molto importante, soprattutto perché venivamo da due risultati negativi. Finalmente respiriamo un po' di aria buona".

"E' una vittoria che dà morale - continua l'allenatore Prantera – che ripaga dei tanti sacrifici che facciamo durante la settimana. Per adesso ci godiamo questa vittoria. Martedì riprenderemo la preparazione".

Una partita che ha mostrato le qualità di alcuni elementi: "Di questi ragazzi mi è piaciuta molto la grinta, la determinazione messa in campo e la voglia di vincere a tutti i costi. Anche se non ti nascondo che sul 2-2 abbiamo avuto delle difficoltà, ma non ci siamo mai arresi. Questa gara ha mostrato anche il valore di alcuni calciatori: Patera in primis (autore di una doppietta), perché fino ad oggi era stato condizionato da un infortunio che lo limitava molto".

"Le parole del presidente Greco sono state molto importanti perché ci hanno stimolato tanto. La sua voglia ci ha trasmesso la giusta carica. Ci stiamo risollevando. Non dobbiamo dimenticare che il nostro è un progetto quinquennale. Questo deve essere un anno di consolidamento: l'obiettivo minimo è la salvezza, e ci salveremo: posso garantirlo. Comunque, dobbiamo pensare ad arrivare più in alto possibile, cercando di valorizzare i nostri giovani".

Prantera fa un appello alla tifoseria: "Ai tifosi dico che devono stare tranquilli perché faremo un buon campionato. L'invito che gli faccio - però - è quello di essere sempre più numerosi, in modo che possano essere il dodicesimo uomo in campo. Voglio vedere un forte attaccamento a questi colori, come quello che ha dimostrato il nostro presidente. Noi ci saremo sempre: forza Mirto Crosia".