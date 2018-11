Una delegazione di consiglieri comunali di Palazzo dei Bruzi, composta dal Presidente del Consiglio comunale Pierluigi Caputo, dal Presidente della Commissione consiliare sport Gaetano Cairo e dai consiglieri Pasquale Sconosciuto, Francesco e Gisberto Spadafora, Vincenzo Granata e Francesco Cito, incontrerà lunedì prossimo, 26 novembre, alle ore 18,00, nella sala consiliare del Comune di Crotone, una delegazione di consiglieri comunali della città pitagorica, guidata dal Presidente del Consiglio comunale Serafino Mauro. L'incontro istituzionale precederà di qualche ora il derby calcistico tra Crotone e Cosenza, in programma lunedì 26 novembre, alle ore 21,00, allo stadio Ezio Scida.

"Siamo certi – sottolinea in un messaggio il Presidente del Consiglio comunale di Palazzo dei Bruzi Pierluigi Caputo - che il derby di lunedì prossimo sarà una grande festa, per le due tifoserie, tra le quali sono intercorsi sempre buoni rapporti, e per le due squadre in campo, peraltro accomunate dai colori rossoblù. Sarà scritta una bella pagina di sport ed è con questo convincimento che abbiamo inteso dar vita, d'accordo con il collega Serafino Mauro, Presidente del Consiglio comunale di Crotone, a questo incontro istituzionale, prima del derby, per ribadire l'amicizia tra due città e due tifoserie sostenute da una grande passione per le rispettive squadre che si sono ritagliate uno spazio importante nel calcio professionistico, nonostante una situazione di classifica che attualmente non rispecchia i reali valori delle due compagini. Quando i colori sociali sono gli stessi, ogni contrapposizione diventa più difficile e l'amicizia nata sugli spalti, lunedì all'Ezio Scida sarà non solo ribadita, ma anche rafforzata, all'insegna dei valori più autentici dello sport".

Dettagli Creato Sabato, 24 Novembre 2018 10:24