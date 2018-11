Calcio, Nazionale Under 15: a Catanzaro quarta tappa selezioni territoriali

Si terrà al Centro Tecnico Federale di Catanzaro la quarta tappa delle selezioni per la formazione della nuova Nazionale Under 15. Dopo i raduni di Cremona, Coverciano e Roma, dedicati ai giovani talenti del Nord e del Centro Italia, sarà il capoluogo calabrese ad ospitare giovedì 22 novembre i 36 ragazzi, classe 2004 e 2005, convocati dal tecnico Patrizia Panico. Alle 14.45 è in programma un'amichevole a ranghi contrapposti sotto gli occhi dello staff tecnico composto, oltre che da Panico, titolare della panchina, dal coordinatore Antonio Rocca e da Emanuele Filippini, affiancati dagli osservatori capitanati dal responsabile dell'Area Scouting Mauro Sandreani. Al termine della partita, alle 16.15 circa, si scioglierà il raduno

Portieri: Andrea Sorrentino (Salernitana), Valerio Boffelli (Napoli), Domenico Columbro (Catanzaro), Alberto Lucano (Crotone). Difensori: Davide Caramanno (Catania), Saverio Domanico (Paganese), Gabriele Ferrante (Città di Palermo), Emanuele Elia (Cosenza), Andrea Filosa (Crotone), Giorgio Pio Megna (Catanzaro), Umberto Musso (Città di Palermo), Giuseppe Riccio (Salernitana), Matteo Savarese (Delfino Pescara), Filippo Scipione (Delfino Pescara), Giuseppe Vitale (Città di Palermo). Centrocampisti: Ivan D'Amico (Trapani), Alessio Lettera (Napoli), Luca Liguori (Cosenza), Simone Milazzo (Catania), Francesco Parisi (Benevento), Salvatore Pastorella (Città di Palermo), Antonio Nisticò (Crotone), Giuseppe Cuomo (Salernitana), Alessandro Zimballati (Crotone). Attaccanti: Luca Gozzo (Siracusa), Giuseppe Ricotta (Trapani), Loris Convertino (Foggia), Emanuel Zucco (Reggina), Gabriele Mastrosimone (Catania), Manuel Ganci (Città di Palermo), Michele Jacopo Rizzi (Bisceglie), Alessandro Viotti (Catanzaro), Daniel Santo Sorbara (Crotone), Fabrizio Massa (Delfino Pescara), Lorenzo Tropea (Catania), Rosario Marsiglia (Benevento).