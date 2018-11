Calcio, Rende-Vibonese si giocherà al “Marco Lorenzon”

Grazie all'intervento del sindaco di Rende Marcello Manna e la collaborazione del presidente del Rende CalcioFabio Coscarella in accordo con Anas, visto ilgrande momento della squadra di calcio dellacittà, si è deciso di far giocareil derby con la Vibonese al Marco Lorenzon. "La squadra di calciodellacittà di Rende- dichiarailsindaco Marcello Manna-staattraversando un momento fantastico. Il primo posto in classifica,anche per l'interaamministrazione, è unmotivo di grandeorgoglio.Sabato sera saràunagrandegiornata di sport per l'intera città".

