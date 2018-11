Asd Mirto Crosia: ambizioni immutate

La Polisportiva Mirto Crosia, dopo un arbitraggio discutibile nell'ultimo match pareggiato in trasferta contro il San Lucido, venderà cara la pelle nel prossimo incontro contro il Praia Tortora.

Nonostante le importanti assenze, il Mirto giocherà la sua gara: "La partita contro il Praia sarà dura – sostiene il tecnico Prantera - hanno un attacco devastante: basta citare Ramunno e Petrone. Hanno un buon portiere e un ottimo esterno destro, che lo scorso anno era al Sant'Agata. Si tratta di una squadra organizzata per vincere il campionato. Cercheremo di dargli del filo da torcere. Tra l'altro, questa squadra l'affronteremo di nuovo mercoledì nei quarti di Coppa Calabra. In dieci giorni - in pratica - ci ritroveremo a giocare contro due volte. Sicuramente venderemo cara la pelle: con i ragazzi abbiamo effettuato una seduta di allenamento molto intensa e parlato di questa sfida".

Facciamo anche un passo indietro, ripercorrendo il discutibile arbitraggio nel match con il San Lucido: "Le note positive della scorsa partita vanno ricercate nella caparbietà della squadra. Nonostante fossimo imbottiti di tantissimi under, siamo anche riusciti ad andare in vantaggio. Verso il 35' - il San Lucido - alla prima occasione ha avuto un rigore a favore. Si tratta di un'azione dubbia. L'arbitraggio ha lasciato molto a desiderare con alcuni espulsi: due per parte più i due allenatori. Si tratta di espulsioni che ci hanno danneggiato non poco, visto che affrontiamo il Praia, una squadra che è candidata a vincere il campionato. Senza una direzione arbitrale del genere parleremmo di un altro risultato. Sono stati assegnati ben nove minuti di recupero e, nonostante tutto, abbiamo creato l'occasione per conquistare il bottino pieno con Berardi Matteo; un 2001 che dall'inizio del campionato ha disputato tutte le gare. Ci sono – comunque - altri due ragazzi: Curia e Caruso, un 2000 e un '99, che sono molto bravi. Alla fine siamo riusciti a portare a casa un punto importante e speriamo di continuare su questa scia. Non subiamo sconfitte da alcune partite".

Le ambizioni del club del presidente Greco restano immutate: "La nostra ambizione è quella di finire il campionato conquistando una posizione nei playoff. Se il torneo finisse adesso - conclude Prantera - saremmo già qualificati. L'appetito viene mangiando: se arriverà qualcosa in più la prenderemo. Di meno no. I progetti sono ambiziosi e restano tali. Non si molla di un centimetro, i ragazzi sono molto carichi".