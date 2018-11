Cosenza, altra amarezza: il Lecce passa al "Marulla" 2-3

Il Lecce sbanca il "Marulla" dopo essersi complicato la vita nel secondo tempo. Per il Cosenza seconda sconfitta consecutiva. Gli ospiti al 13esimo del primo tempo sono già sullo 0-2 grazie alle reti di Venuti e Palombi. Nella ripresa, dopo i cambi tattici del tecnico Braglia, il Cosenza prova a rifarsi sotto con le due reti di Tutino. In mezzo, il Cosenza centra anche l'incrocio dei pali con Maniero. Al 37esimo, però, il portiere rossoblu Saracco non è irreprensibile sul tiro di Falco, che regala i tre punti ai salentini di Liverani. Al "Marulla" il risultato finale è 2-3.

Saracco 4; Pascali 5, Dermaku 6, Legittimo 6; Corsi 5.5, Garritano 5.5 (26' st Baclet 6), Bruccini 5, Mungo 5, D'Orazio 5 (1' st Baez 6.5); Tutino 7,5, Di Piazza 5 (1' st Maniero 6.5). In panchina: Cerofolini, Perina, Palmiero, Perez, Varone, Bearzotti, Verna, Salines. Allenatore: Braglia 5. LECCE (4-3-1-2): Vigorito 6.5; Fiamozzi 6, Marino 5.5, Lucioni 6, Venuti 6.5; Tabanelli 7, Arrigoni 6, Petriccione 6.5 (19' st Armellino 6); Mancosu 6 (26' st COSENZA 5.5); La Mantia 6 (6' st Falco 6,5), Palombi 7.5. In panchina: Bleve, Milli, Di Matteo, Lepore, Torromino, Haye, Dubickas, Tsonev, Scavone. Allenatore: Liverani 7. ARBITRO: Sacchi di Macerata 6.5 RETI: 8' pt Venuti, 13' pt Palombi, 22' e 35' st Tutino, 37' st Falco.