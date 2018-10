Crotone-Salernitana 1-1: Simy evita la sconfitta interna ai pitagorici

Con un tempo a testa, ed un gol per tempo, Crotone e Salernitana pareggiano allo Scida. Dopo la rete annullata al Crotone al 31' per fuorigioco, tre minuti dopo Micai si supera intercettando a terra un pallone che Budimir aveva praticamente schiacciato in rete. Il pareggio, pero', arriva al 40' quando Simy schiaccia di testa da pochi passi il cross offertogli da Martella.

Ad inizio della partita la curva sud del Crotone ha osservare un minuto di silenzio per onorare la memoria delle 4 vittime sul lavoro decedute ieri sera; anche i tifosi della Salernitana hanno esposto uno striscione in onore delle vittime.

Cordaz 6; Faraoni 5.5, Vaisanen 6, Sampirisi 6, Martella 7; Rohden 6, Barberis 6, Molina 5.5 (13' st Crociata); Firenze 6, Budimir 6, Stoian 5.5 (28' st Simy 7). In panchina: Festa, Figliuzzi, Curado, Cuomo, Golemic, Marchizza, Zanellato, Nanni, Valietti, Aristoteles. Allenatore: Stroppa 5.5 SALERNITANA (3-5-2): Micai 6.5; Mantovani 6, Migliorini 6, Gigliotti 6; Casasola 6, Odjer 6.5 (13' st Castiglia 6), Di Tacchio 6.5, Mazzarani 6.5, Vitale 7; Bocalon 7 (27' Djuric), Jallow 7. In panchina: Vannucchi, Lazzari, Pucino, D. Anderson, Di Gennaro, Vuletich, Bellomo, Palumbo, Orlando, A. Anderson. Allenatore: Colantuono 6.5 ARBITRO: Ros di Pordenone 6 RETI: 6'st Bocalon, 40'st Simy.