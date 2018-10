Il Crotone torna alla vittoria: 2-1 al Padova

Il Crotone torna alla vittoria allo Scida ai danni del Padova. Calabresi subito avanti con Spinelli che al 12' pt gira in rete un cross di Martella dalla sinistra. Il Padova reagisce, ma il Crotone schierato con il nuovo modulo a 4 in difesa controlla la gara. Nel recupero i patavini sfiorano il pari con Bonazzoli anticipato da Martella. Nella ripresa il Padova alza il ritmo ed al 19' del st trova il meritato pari con Bonazzoli che, da pochi metri, segna su assist di Pulzetti. La rete degli avversari sveglia il Crotone che colleziona un'occasione dietro l'altra finche' al 30' st Firenze in mischia gira in gol la rete del 2-1.

Dettagli Creato Sabato, 20 Ottobre 2018 20:14