Super Tutino, Cosenza: 2-0 al Foggia

Prima vittoria per il Cosenza in campionato. I lupi silani allenati da Piero Braglia, grazie a una doppietta di Gennaro Tutino, hanno battuto il Foggia allenato da Gianluca Grassadonia, con un gol per tempo. La rete del vantaggio giunge al 35'. Dopo un palo colpito dal Foggia con Mazzeo; sul capovolgimento di fronte, il Cosenza ottiene un rigore per fallo di Toninucci su Tutino. Sul dischetto va Maniero, il cui tiro viene respinto dal portiere Bizzarri, ma Tutino e' il piu' lesto di tutti sulla ribattuta, portando in vantaggio i 'suoi'. Al 28' del secondo tempo la rete che, di fatto, chiude il match, realizzata dallo stesso Tutino, con un esterno destro dal limite dell'area. Festa grande in citta' e per i 6 mila tifosi dello stadio Marulla che hanno festeggiato la prima vittoria in campionato.

Dettagli Creato Sabato, 20 Ottobre 2018 18:00