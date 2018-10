La Nazionale italiana di calcio Under 20 il 16 ottobre a Crotone affronterà il Portogallo

Crotone si appresta ad accogliere il 16 ottobre la Nazionale italiana di calcio Under 20 che allo stadio Ezio Scida affrontera' i pari eta' del Portogallo in una gara valida per la Elite League. La gara si disputera' alle 18. "Abbiamo ottenuto dalla Figc la possibilita' di assistere gratuitamente alla gara. Saranno aperti subito i settori di Tribuna coperta e distinti e, successivamente se l'afflusso sara' maggiore, anche le due curve". Lo ha ha detto l'assessore allo sport Giuseppe Frisenda che

ha inviato a tutte le scuole un invito ufficiale per far assistere gli studenti alla partita "Sara' un momento bello di calcio importante nella nostra citta'" ha detto il sindaco Pugliese.