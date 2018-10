Beffa a cinque minuti dalla fine: Palermo-Crotone 1-0

Cade negli ultimi minuti il Crotone a Palermo. Al "Renzo Barbera" a decidere è il centravanti dei padroni di casa, Ilija Nestorovski a cinque minuti dalla fine, anche se la rete potrebbe essere assegnata in autogol a Marchizza. Trasferta siciliana amara, quindi per gli uomini di Giovanni Stroppa nel posticipo di serie B. Dal canto suo, il Palermo ritrova il sorriso nella serata del ritorno in panchina di Roberto Stellone. Il Palermo torna a vincere salendo ad 11 punti in classifica in una gara dalle poche emozioni.

