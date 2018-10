Serie B, Baez prima del triplice fischio: pari del Cosenza a Carpi

Finisce in parita' (1-1) la sfida salvezza tra Carpi e Cosenza. Entrambe cercavano una vittoria, la prima in assoluto i calabresi, la prima in casa gli emiliani. I gol nella ripresa. Al 2' tacco smarcante di Mokulu per Pasciuti che da posizione invitante non sbaglia. Nel finale pareggia il Cosenza con un tiro cross di Baez che trova impreparato il portiere di casa Colombi. Risultato giusto: premiata l'intraprendenza del Cosenza con 18 tiri (contro 6) verso la porta del Carpi.

Dettagli Creato Sabato, 06 Ottobre 2018 17:33