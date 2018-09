Cosenza: col Perugia è solo 1-1

Si deve ancora una volta mangiare le mani il Cosenza che in casa si fa raggiungere in casa dal Perugia che inchioda il risultato sull'1-1 finale. Allo Stadio San Vito, i calabresi passano in vantaggio al 13esimo con un gol di Riccardo Maniero. Gli ospiti però non mollano la presa e al 72esimo trovano il pari con Kingsey Michael, entrato all'inizio della ripresa. Restano quindi invariate le distanze tra le due compagini: il Cosenza sale a quota 3 punti, mentre il Perugia con il prezioso punto esterno arriva a 5.

