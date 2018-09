Calcio, presentati i campionati giovanili ASC Piccole Pesti

Si è svolta Mercoledì 19, presso la sala riunioni della sede ASC Reggio Calabria di Via Zecca, la presentazione dei campionati giovanili ASC Piccole Pesti. Nutrita la presenza degli addetti ai lavori, con diverse new entry rispetto al già numeroso gruppo della stagione passata, che hanno raccolto con entusiasmo l'invito del Presidente Provinciale Antonio Eraclini, il quale ha dapprima presentato i format dei campionati che prenderanno il via nelle prossime settimane e poi lasciato la parola al Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza della Regione Calabria, Cav.Dott. Antonio Marziale.

Il Dott. Marziale ha voluto sottolineare l'importanza che i dirigenti e gli istruttori ricoprono nella crescita dei bambini, i quali devono vedere negli stessi, oltre che dei "maestri di calcio" anche degli educatori che trasmettono loro quei valori essenziali che li faranno essere protagonisti all'interno di un campo di calcio ma anche, e soprattutto, nella vita di tutti i giorni. Il Garante, inoltre, ha espresso due importanti riconoscimenti nei confronti dei campionati Piccole Pesti. Il primo riguarda il patrocinio nei confronti dei campionato, il quale dovrà essere permanente e non più rinnovabile di anno in anno, in quanto la manifestazione è ormai una realtà consolidata nel panorama del calcio giovanile ed il Garante, nel corso degli anni, ha potuto valutare da vicino ed apprezzare il lavoro svolto dal Comitato. Il secondo importante riconoscimento è l'istituzione del "Premio Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza", un premio per ogni categoria riservato alla squadra che si contraddistinguerà per i valori morali, indipendentemente dai risultati conseguiti sul campo. Infine, il Garante ha voluto invitare tutti i bambini ad una grande festa che sarà organizzata nel periodo natalizio presso il Palazzo della Regione. Insomma, non manca proprio nulla per l'inizio dei campionati, adesso la palla passa ai piccoli campioni. Che il divertimento abbia inizio!