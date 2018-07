Stadio del Crotone, Morra (M5S): "Comune fa orecchie da mercante"

"Abbiamo visto troppo spesso l'Amministrazione di Crotone fare 'orecchie da mercante' alle denunce dei cittadini. Basti ricordare quanto accaduto con Punta Scifo e Capo Colonna. Non mi sorprende che la denuncia della senatrice Margherita Corrado, che già da tempo ha dato battaglia sull'ampliamento dello stadio Scida di Crotone, venga sminuita da un'Amministrazione che non ha mai difeso il territorio della città crotonese, ricchissima di storia e cultura". Lo sostiene, in una nota, il senatore Nicola Morra, del Movimento 5 stelle, "che già in passato - é detto in un comunicato - si era occupato dei lavori in località Punta Scifo attraverso un esposto che ebbe non pochi risvolti oggi ormai noti a tutti". "Saremo sempre pronti - aggiunge Morra - a difendere i calabresi, vittime di una politica predatrice che ha fatto delle cultura e della nostra ricchezza motivo di svendita ai potenti di turno. La costruzione del nuovo stadio non è mai avvenuta, come ha già sottolineato la collega Corrado. Oggi l'amministrazione deve prendersi le proprio responsabilità davanti ai cittadini. Siamo pronti a dar battaglia e vigilare sui soldi che dovranno essere spesi per il progetto 'Antica Kroton'. Non lasceremo il territorio a chi già in passato ha dimostrato di non aver alcuna voglia di vigilare e di difenderlo".

