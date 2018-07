Calcio, Cittanovese: conferme per Postorino e Gioia

La A.S.D. Calcio Cittanovese comunica di aver formalizzato nella giornata odierna gli ingaggi dei calciatori Francesco Postorino ed Emanuel Gioia. Per l'attaccante sarà la seconda stagione in giallorosso, mentre per il centrocampista la terza consecutiva. Conferme importantissime e volute, che hanno trovato la piena condivisione dell'Allenatore e della Società.

Francesco Postorino, classe '93, è un attaccante dalla preziosa duttilità, capace di ricoprire con profitto più ruoli sul fronte avanzato. Nella sua prima annata alla Cittanovese ha collezionato 34 presenze su 34 giornate di campionato (29 da titolare), andando a segno 6 volte. Una pedina strategica per lo scacchiere di mister Domenico Zito, un ragazzo straordinario sotto il profilo umano.

Emanuel Gioia, classe '97, è tra i protagonisti indiscussi dei recenti successi giallorossi tra Eccellenza e Serie D. Centrocampista di qualità, calamita per i palloni che transitano sulla mediana, il suo contributo tornerà utilissimo anche nel prossimo torneo interregionale. Nella stagione 2017/2018, con umiltà e dedizione, ha collezionato 25 presenze (22 da titolare), segnando 3 reti.

"Stiamo procedendo a ritmo sostenuto nella costruzione dell'organico che disputerà il prossimo campionato – questo il messaggio della Società – e le conferme di Postorino e Gioia rientrano nel quadro degli interventi prioritari per il nostro progetto. Calciatori di livello dentro e fuori dal campo, che abbiamo conosciuto e apprezzato per le loro doti valoriali e sportive. Nel corso di questa settimana chiuderemo altre operazioni importanti, sempre nel solco di percorso ambizioso e di qualità".