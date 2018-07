Calcio, il Trebisacce conferma Malucchi per il terzo campionato di fila

L'Asd Trebisacce rende nota la conferma dell'allenatore Serafino Malucchi, alla guida tecnica della prima squadra. Non c'erano praticamente dubbi visti i risultati conseguiti dal tecnico che per il terzo campionato consecutivo siederà sulla panchina giallorossa: "Si prosegue un progetto iniziato due anni fa e sin qui abbiamo mantenuto le attese e le aspettative, togliendoci anche qualche soddisfazione e dimostrando soprattutto un percorso di crescita" ha dichiarato il mister dei Delfini.

"Quest'anno - prosegue Malucchi - la rosa sarà sicuramente rinnovata di 4-5 elementi nuovi che possano dare maggiore brillantezza e solidità ad un gruppo già collaudato e sul quale abbiamo ferma intenzione di riporre la nostra fiducia. Prendiamo atto dell'abbandono al calcio giocato del nostro portiere Vitale e pertanto dovremo subito intervenire in questo ruolo con un calciatore che possa essere alla sua altezza". "Sarà un campionato di Eccellenza ancora più competitivo dell'anno scorso; sono tornate nel calcio che conta anche squadre come piazze come Corigliano e Rossano senza dimenticare le due neopromosse, sponda reggina, Bocale e Bovalinese". "Il nuovo stadio Amerise ci auguriamo che possa essere il punto di partenza per un futuro che possa essere per noi ricco di traguardi ambiziosi. Bisogna dare grande merito all'Amministrazione Comunale, con il Sindaco in primis, che ha fortemente voluto realizzare una struttura sportiva degna della città, così come alla dirigenza che con caparbietà ha insistito affinché si potesse realizzare il restyling di questo impianto".