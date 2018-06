Primo acquisto del mercato 2018/2019 per il Bocale ADMO, che si è assicurato le prestazioni di Carmelo Nucera, difensore centrale in arrivo dal Brancaleone, nel quale ha giocato le ultime tre stagioni.

Nucera, classe '93, fisico longilineo con un'altezza che raggiunge il metro e novanta, può giocare senza problemi sia nella difesa a tre che in quella a quattro; ritrova l'Eccellenza dopo due campionati di Promozione. Cresciuto nel settore giovanile della Reggina, nonostante la giovane età può vantare una considerevole esperienza in giro per l'Italia, con un anno in serie C al Martina Franca e uno in D, vissuto a metà tra Castel Rigone e Todi, al quale ha fatto seguito una stagione in Eccellenza laziale.