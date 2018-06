Cosenza in B, Guarascio: "Promozione meritata"

"Una promozione meritata che gratifica il presidente Eugenio Guarascio per gli sforzi messi in campo in questi anni. Non posso che complimentarmi con lui e con tutta la Cosenza sportiva per questo straordinario risultato raggiunto". Lo afferma, in una nota, il presidente dell'"US Catanzaro 1929", Floriano Noto facendo riferimento alla promozione del Cosenzacalcio in serie B. "I rossoblù - aggiunge Noto - hanno disputato i play off con grande determinazione e il raggiungimento della serie B è il giusto premio per quello che si è visto in campo. All'amico Eugenio va il plauso mio e di tutta la società del Catanzaro per questa meravigliosa impresa".

