Regione offre treno charter ai tifosi del Cosenza per la finale play off a Pescara

In vista della finale di play-off di Lega Pro Cosenza-Siena, valida per la promozione in Serie B, in programma sabato 16 giugno allo Stadio Adriatico di Pescara, la Giunta regionale della Calabria, considerata l'importanza dell'evento, offre un treno charter di 450 posti ai tifosi del Cosenza. In tal modo la Giunta vuole essere vicina, così come lo è stata in altre occasioni recenti nei confronti delle altre squadre di calcio calabresi, alla Città di Cosenza e ai suoi supporter. "Desidero ringraziare – ha detto il Presidente Mario Oliverio - l'amministratore delegato di Trenitalia Orazio Iacono e tutto il suo staff per la pronta disponibilità offerta assicurando un Freccia Argento". Dettagli sulle modalità operative riguardanti i biglietti ferroviari saranno comunicati successivamente così come le informazioni sugli orari di partenza e di arrivo dalle stazioni di Cosenza a Pescara.

Dettagli Creato Giovedì, 14 Giugno 2018 08:09