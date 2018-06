Calcio, Nicola Cuzzocrea nuovo dirigente del Bocale ADMO

Prime novità in casa Bocale ADMO in vista della stagione 2018/2019: in occasione del primo stage riservato ai giovani dal 2000 al 2004, è stato presentato uno dei nuovi massimi dirigenti biancorossi.

Si tratta di Nicola Cuzzocrea, reduce da un biennio trascorso ai vertici societari dell'Aurora, esperienza che ha fatto seguito agli ottimi risultati conseguiti nella dirigenza del Val Gallico. Affermato ed esperto conoscitore di calcio, rappresenterà per il Bocale un punto di forza non indifferente in vista di una stagione impegnativa, durante la quale persone con il carisma e l'esperienza di Cuzzocrea potranno fornire una spinta supplementare per squadra e club.

Cuzzocrea dedicherà, almeno inizialmente, molte attenzioni al vivaio biancorosso, collaborando con mister Bevacqua per dar vita a due squadre competitive, in vista dei tornei Juniores e Allievi Elite. Tuttavia il suo impegno nell'arco della stagione sarà a 360° e anche mister Laface e la sua squadra trarranno beneficio dal dinamismo di Cuzzocrea.