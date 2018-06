Campionato PGS: le reggine della Xenium campionesse italiane nel calcio a 5

Sul tetto d'Italia. Il campionato PGS (Polisportive Giovanili Salesiane) ha regalato una gioia in riva allo Stretto, per quanto riguarda il calcio a 5 femminile. La Xenium, formazione di Villa San Giovanni, ha trionfato nella quattro giorni di Salerno, battendo in finale le padrone di casa della Enzo Raso. Al Paladonbosco, le ragazze reggine hanno centrato la quinta vittoria consecutiva, dopo aver dominato il girone a quattro ed essersi imposte in semifinale. Presenti alla manifestazione anche compagini provenienti da Sicilia e Toscana.

