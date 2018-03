A Pasqua risorge Simeone, poi il solito Chiesa: Crotone sconfitto a Firenze

Cade a Firenze il Crotone di Walter Zenga, che conclude la gara anche in inferiorità numerica.

Si parte con un minuto di silenzio per commemorare il compianto ex tecnico viola Emiliano Mondonico, e dopo appena 3 minuti si porta subito avanti la Fiorentina: Simeone in tap-in ribadisce in porta il pallone un tiro respinto da Cordaz sulla conclusione di Eysseric.

I rossoblu provano ad aumentare ritmi e pressing, la partita diventa abbastanza cattiva con numerosi cartellini gialli che vengono estratti dall'arbitro.

L'unica altra occasione, prima dello scadere della prima frazione è sempre di marca viola: Chiesa dalla sinistra serve Saponara che con il mancino calcia diretto in porta, tiro bloccato da Cordaz.

Al 57' secondo giallo per Capuano per fallo su Chiesa, era stato ammonito nel primo tempo e quindi il difensore del Crotone viene espulso. Calabresi in dieci.

Minuto 63, grande azione grande goal dei padroni di casa. Saponara serve ottimamente Chiesa, uno-due e il numero 25 gigliato in corsa piazza il pallone sotto la traversa.

La partita, di fatto, si chiude qua.

Nel finale Trotta potrebbe accorciare le distanze proprio al 90', ma si fa ipnotizzare da Sportiello che compie un grande intervento. Finisce 2-0. Il Crotone resta a 24 punti.