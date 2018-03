El Shaarawy e Nainggolan, la Roma fa festa a Crotone

Roma ottiene il massimo risultato con il minimo sforzo grazie soprattutto alle sue individualità. Una vittoria importante per i giallorossi che, con i lampi di El Shaarawy e Nainggolan, tengono a distanza l'Inter. Battuta di arresto per il Crotone che paradossalmente raccoglie più occasioni da gol della Roma (7 a 4) ma ne subisce due a conferma della differenze dei valori in campo. Di Francesco cambia sei undicesimi della formazione che è passata ai quarti di Champions League battendo lo Shakhtar: in attacco Gerson preferito a Under, in panca anche Strootmann e Florenzi. Zenga invece conferma totalmente l'undici che aveva battuto domenica scorsa la Sampdoria. La partita è subito bella anche perché il Crotone non fa barricate e gioca senza timore. La spinta dalla Roma però è fortissima soprattutto a centrocampo dove Nainggolan e Gonalons hanno la meglio dal punto di vista fisico su Benali e Stoian.

Zenga poi perde una delle sue frecce sulla fascia e dal 21' deve rinunciare a Nalini per infortunio. Il tecnico rinforza il centrocampo inserendo Barberis e sposta Stoian esterno. Nella prima mezz'ora si registra solo un tiro all'11' di Nainggolan. Il Crotone risponde con Stoian al 33' ma il suo tiro al volo finisce altissimo. Dzeko, chiuso da Capuano e Ceccherini, per cercare spazi arretra. In questo modo El Shaarawy e Gerson riescono a dare più fastidio al Crotone inserendosi negli spazi creati dal bosniaco. Proprio Gerson al 37' ha l'occasione buona di testa per segnare ma colpisce male. 3 minuti dopo arriva il vantaggio meritato della Roma con El Shaarawy che si infila tra i due centrali del Crotone e da posizione centrale mette in rete un assist di Kolarov. Nella ripresa è tutta un'altra musica con il Crotone che entra più determinato e mette alle corde la Roma. Al 4' l'arbitro Banti non concede una punizione al Crotone su un contropiede di Trotta trattenuto da Jesus; Zenga protesta in modo esagerato e il direttore di gara lo caccia. Il Crotone spinge e spreca due clamorose occasioni: al 10' Trotta ruba palla a Fazio e si invola verso la porta, ma aspetta troppo ed Allison lo chiude in uscita; sulla ribattuta Stoianmanda fuori. Due minuti dopo Ricci inventa un cross teso in area, ma tutti lisciano clamorosamente. al 21' ancora Ricci offre un assist a Stoian ma il tiro è debole. La Roma si sveglia dal torpore giusto il tempo di andare di nuovo in rete con un'invenzione di Nainggolan che conclude da fuori area con un diagonale velenoso. Alla Roma, che intanto ha messo in campo Florenzi e Strootman, non resta che controllare la gara senza più tanti affanni.