La Sport Man Procuratori Sportivi vuole investire nel Catanzaro Calcio

"La Sport Man Procuratori Sportivi è un'agenzia che si occupa di calcio a livello nazionale ed internazionale, perseguendo l'obiettivo di favorire gli investimenti da parte degli operatori economici intenzionati a potenziare o rilanciare i più importanti club italiani. Il Catanzaro è uno dei simboli del calcio del Sud, il club che più di tutti ha elevato ai massimi livelli il calcio della Calabria, saremmo disponibili a collaborare su più livelli per permettere alla prestigiosa società giallorossa il tanto atteso salto di qualità. Annunciamo ufficialmente di aver inviato la richiesta di un incontro ai dirigenti del Catanzaro Calcio per verificare se esistano le condizioni per raggiungere un accordo molto articolato".

Le parole sono del manager Alessio Sundas, responsabile della Sport Man, intenzionato a proporre un pacchetto di proposte che vanno dall'acquisizione di quote societarie, all'arrivo di sponsorizzazioni da parte di prestigiosi brand europei, fino alla creazione di un grande Vivaio giovanile dove coltivare i campioni di domani.

"Il Catanzaro Calcio – prosegue Sundas – è il simbolo del football passionale e caloroso del Sud, vanta sette partecipazioni alla Serie A, ha scritto pagine indelebili come la celebre vittoria sulla Juventus negli anni settanta, ha raggiunto una finale di Coppa Italia. La nostra agenzia ha vagliato attentamente le potenzialità del calcio calabrese, abbiamo deciso di agire su due piani differenti, abbiamo la possibilità di coinvolgere nei progetti imprenditore decisi ad investire sostanziosi capitali nel calcio anche sotto forma di sponsorizzazioni. E soprattutto, se i dirigenti del Catanzaro Calcio accettassero le nostre proposte, per realizzare progetti per la creazione di un forte vivaio giovanile in cui possano crescere giocatori da lanciare nel professionismo. Senza dimenticare che la Sport Man ha la rappresentanza di molti giocatori di grande valore che nella sessione di calcio mercato estiva potrebbero andare a rinforzare l'organico del club giallorosso per puntare ai massimi traguardi".

"Sono infatti pronte le punte di diamante del procuratore Sundas per la sessione di calcio mercato estivo come Mattia Vaccaro, seconda punta proveniente dal Napoli, Endri Leshi, difensore centrale, Ibrahima Soumah, terzino destro proveniente dalla Scuola calcio della Sport Man in Guinea, Nicolò Dell'amico, terzino destro proveniente dalla Pistoiese, Daniel Bradaschia, punta centrale proveniente dal Como, Francesco Turco, punta centrale proveniente dal Quarteirense in Portogallo, Fandje Tourè, punta centrale proveniente dalla Scuola calcio della Sport Man in Guinea, Kassim Konate, punta centrale, Marco Cupini, punta centrale proveniente dallo Spezia calcio, Tony Rebel Gyasi, ala destra proveniente dal Parma, Thiao Ousseynou, centrale proveniente dal Genoa, Federico Tessadri proveniente dal Livorno e giocatore nella Premier League di Malta con il Mosta".