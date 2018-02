Calcio: l'Amantea sfida in casa lo Scalea

Sfida casalinga contro lo Scalea per l'Amantea. La squadra blucerchiata è alla ricerca di risultati utili per smuovere la classifica. Ad iniziare proprio dalla sfida odierna molto delicata ed impegnativa contro una diretta concorrente per la salvezza. "Come al solito sarà una partita impegnativa ma noi abbiamo un unico risultato se vogliamo salvarci evitando i play-out. – afferma mister Alfonso Caruso – La squadra in settimana l'ho vista molto bene e quindi il nostro obiettivo è quello di fare i 3 punti cercando di guadagnare terreno sulle altre concorrenti. Ma soprattutto l'obiettivo che ci siamo imposti è quello di vincere tutte e 4 le gare casalinghe che ci rimangono e vedere quello che possiamo fare fuori casa. Ci crediamo e siamo molto concentrati tutti quanti. Cominciamo ad affrontare la sfida di oggi molto carichi. I ragazzi sono molto vogliosi di fare i 3 punti e mi aspetto anche una grande spinta da parte del nostro pubblico". Il match, con inizio alle ore 14.30, sarà diretto dal Sig. Salvatore Carvelli (di Crotone) coadiuvato dagli assistenti Alessio Bulotta (di Catanzaro) e Agostino Flotta (di Rossano)

