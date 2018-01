Crotone, Capuano: "Qui per conquistare la salvezza"

"Sono qui per mettermi a disposizione della causa del Crotone e conquistare la salvezza". Si è presentato in conferenza stampa con queste parole Marco Capuano, difensore centrale di 27 anni, che il Crotone ha preso in prestito dal Cagliari con un impegno di riscatto legato al risultato: ovvero se il Crotone si salverà il cartellino verrà acquistato dalla società calabrese. "É un calciatore che abbiamo voluto fortemente - ha detto il presidente Gianni Vrenna - perché crediamo nelle sue doti. Abbiamo iniziato a rinforzare la squadra dalla difesa ed abbiamo trattative avanzate anche per un esterno ed un centrocampista che contiamo di chiudere entro la prossima settimana e comunque prima della gara contro il Verona per arrivare con una rosa già completa. Stiamo lavorando in perfetta sinergia con mister Zenga. Durante il mercato fare nomi diventa controproducente sia per concorrenza che per una possibile lievitazione dei prezzi dei calciatori. Fateci lavorare ed entro la prossima settimana avremo novità".

Capuano ha sottolineato "l'orgoglio di vestire la maglia del Crotone, una squadra che non molla mai, compatta che mi ha fatto una buona impressione. Io ho iniziato da terzino, poi Zeman, quando ero a Pescara, mi ha spostato centrale: un ruolo che mi piace di più. Sono sicuro di lavorare bene con mister Zenga per centrare l'obbiettivo della salvezza. Io sono pronto, mi mancano dei minuti nelle gambe perché non gioco da un po' e non vedo ora di iniziare per aiutare la squadra e dimostrare il mio valore". Il neo-calciatore del Crotone, che condivide con l'altro difensore rossoblu Bruno Martella le origini abruzzesi e l'aver giocato nelle giovanili del Pescara, parlando del campionato ha sottolineato che "quello di quest'anno è sicuramente più difficile per la salvezza e le prossime gara saranno decisive per il Crotone". Parlando della sua ex squadra, il Cagliari che il Crotone incontrerà il 28 gennaio allo Scida, per Capuano ha "una rosa forte ed alla lunga non penso si troverà nelle zone calde della classifica". Il CROTONE sta anche lavorando per alcune cessioni. In uscita ci sarebbero trattative per Kragl, Cabrera e Tonev.