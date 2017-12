17 e 18 Febbraio 2018, Reggio Calabria sarà invasa da tutte le scuole calcio AC Milan del Sud Italia.

Un torneo, voluto ed organizzato dalla A.S.D. Bernardino Cordova che coinvolgerà circa 600 giovani calciatori di diverse categorie.

Un evento straordinario che sarà supportato dalla disponibilità e professionalità di molte strutture alberghiere locali quali: E'Hotel, Apan Hotel e Hotel President (Gallico Marina).

Un'occasione ghiotta per i tanti campioni rossoneri, per mettersi in mostra grazie alla presenza costante del responsabile Scouting nazionale Angelo Aiello (AC Milan) e del responsabile Scouting Calabria Umberto Palmieri (AC Milan), oltre, alla presenza dei due tecnici AC Milan, Antonio Corbellini e Danilo Tedoldi.

Un appuntamento importante e fondamentale che suggerirà a tutti i responsabili delle scuole calcio affiliate AC Milan, di firmare un protocollo d'intesa che otre, l'immensa professionalità garantita dal progetto rossonero, farà da collante tra le numerose realtà calcistiche del Sud Italia.

L'obiettivo, è riuscire a dare ai tanti campioni del sud, l'opportunità di credere nei propri sogni e dargli loro i mezzi giusti per tentare di realizzarli.

La filosofia, sarà quella di coinvolgere ed unire i migliori talenti di Calabria, Sicilia, Basilicata ecc.., per riuscire a proporli allo staff AC Milan, in diversi appuntamenti con scadenze mensili, per colmare definitivamente il deficit che le generazioni che hanno preceduto quella dei nostri campioncini, hanno dovuto sopportare.

