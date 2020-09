Ponte sullo Stretto, il ministro De Micheli: "Aspettiamo risultati della Commissione"

"Sul Ponte c'e' la Commissione aspettiamo il risultato della Commissione. Io sono per avere i numeri e poi sulla base dei numeri decidere velocemente". Cosi' il ministro per le Infrastrutture e i trasporti paola De Micheli a proposito della commissione ministeriale che deve valutare la fattibilita' del Ponte sullo Stretto, e in particolare qual e' lo strumento migliore per collegare la Sicilia alla Calabria.

Dettagli Creato Domenica, 06 Settembre 2020 12:30