Sorical e Parco delle Serre alla Lega, Spirlì: “Nostra squadra avanza in Calabria”

"Esprimo le mie felicitazioni per l'avvenuta nomina ed elezione dell'avv. Cataldo Calabretta a Commissario della società Sorical e della dott.ssa Melania Carvelli a Presidente della Comunità del Parco delle Serre". Lo afferma, in una nota, il vicepresidente della giunta regionale, Nino Spirlì, che aggiunge: "È motivo di soddisfazione veder crescere e avanzare la squadra della Lega in Calabria".

Melania Carvelli è infatti la coordinatrice della Lega per i comuni vibonesi di Simbario, Spadola e Brognaturo. La giovane è, inoltre, assessore del piccolissimo centro di Simbario, a guida sempre leghista con il sindaco Ovidio Romano. Lo stesso Cataldo Calabretta è notoriamente vicino al leader del Carroccio, Matteo Salvini.

"La tenacia, competenza e bravura dei nominati saranno certamente di aiuto per una giusta e buona amministrazione dei due Enti. A Cataldo e Melania il mio più fraterno augurio di buon lavoro e la conferma della mia totale disponibilità a collaborare", conclude il vice leghista della Santelli.