Ecco “Fatti due conti”, esce il nuovo singolo di Michele Amadori: un omaggio alla Calabria

Un bilancio da giro di boa che racconta con ironia un po' noir lo spaesamento di fronte al tempo che accelera senza sosta. Dopo l'anteprima del videoclip, un omaggio in immagini e suoni alla Calabria e al suo paesaggio marino, arriva in radio e nei digital store 'Fatti due conti', il nuovo brano di Michele Amadori, scritto da Alessandro Hellmann (testo) e dallo stesso cantautore di Soverato romano d'adozione per la musica, con la produzione artistica di Fischer Boom. "Tutto cambia in questo tempo liquido" canta Amadori, sei album all'attivo, co-fondatore insieme ad Alessandro Gaetano (nipote di Rino) e tastierista della nuova "Rino Gaetano Band" attiva da marzo 2015. Il nuovo singolo mette in luce la corsa del tempo che modifica irrimediabilmente il paesaggio umano e culturale intorno al protagonista, portandolo a quella consapevolezza che sola puo' innescare un qualsiasi cambiamento. Nel brano hanno suonato Massimiliano Rosati alla chitarra, Luciano Zanoni al piano e alle tastiere, Pierpaolo Ranieri al basso, Marco Rovinelli alla batteria e ai cori. Il videoclip e' diretto da Enrico Ventrice, regista e produttore che ha lavorato anche come Supervising Producer per l'ufficio di corrispondenza Rai di New York. Le riprese sono state effettuate proprio in Calabria, con Soverato protagonista, per rendere omaggio al mare e ai paesaggi della costa ionica.

Dettagli Creato Lunedì, 31 Agosto 2020 18:24